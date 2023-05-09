وزارة الشباب ومنظمة العمل الدولية يناقشان تدريب مستفيدي برنامج فرصة

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مع منظمة العمل الدولية، لفتح آفاق جديدة ومناقشة خطة الوزارة في تدريب مستفيدي برنامج "فرصه".

تناول الاجتماع وضع خطة زمنية لتدريب مجموعات من الفتيات والسيدات على مشروعات يدوية وحرفية من شأنها دعم هذه الفئة ومساعدتها على توفير مصدر دخل خاص بها.

ويستهدف برنامج "فرصة" تدريب الشباب والفتيات من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمحافظتي الشرقية وأسيوط، وتدريب الفتيات على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تعليمهم حرفة يدوية ومتابعة تنفيذها وامدادهم بالدعم الفني الكامل خلال المشروع

حضر الاجتماع منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نشوى بلال مدير المشروع بمنظمة العمل الدولية، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، احمد جابر مدير ادارة المشروعات.