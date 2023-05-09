تعليم شمال سيناء يحصد المركز الأول في مسابقة "الراوي الصغير"

حقق تعليم شمال سيناء المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة “الراوي الصغير” للطفلة مريم فؤاد أحمد كما حصد تعليم شمال سيناء المستوى الثاني بروضة مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات.

وقالت مديرية تعليم شمال سيناء في بيان رسمي اليوم أن الطفلة مريم فؤاد أحمد قد حصلت علي المستوى الثاني بروضة مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات وعلى المركز الأول جمهوري في مسابقة " الراوي الصغير.

وهنأ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لدعمه العملية التعليمية بشمال سيناء كما هنأ وكيل الوزارة حنان عمر الموجه العام رياض الأطفال ونهاد جبر موجه رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات ومحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات كما هنأ إدارة مدرسة ٢٥يناير وإلى معلمات رياض الأطفال بالمدرسة وإلى الطالبة الفائزة مريم فؤاد وإلى أسرتها مطالبا وكيل التعليم جميع القائمين علي العملية التعليمية بمحافظة شمال سيناء بالمزيد من التألق والابداع والتميز.