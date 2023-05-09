وكيل شباب شمال سيناء يوجه بتنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب

عقد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات المركزية بديوان المديرية للوقوف على سير العمل داخل الإدارات المركزية والفرعية وبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.

وأكد عبدالوهاب، ضرورة التواصل مع مجالس الإدارات ومديرى مراكز الشباب من أجل تفعيل الأنشطة داخل الهيئات الشبابية لضمان القيام بدورها في خدمة الشباب والنشئ، وتحقيق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعه وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها،وشدد على ضرورة الإشتراك في جميع الفعاليات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة وجميع المسابقات والمشروعات القومية خلال فصل الصيف .

كما لفت إلى ضرورة الإبداع في تنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب للمشاركة في البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب ،كما أكد على ضرورة ترشيد إستهلاك الموارد داخل الهيئات الشبابية مثل الكهرباء والمياه.

كما أكد عبدالوهاب علي الاهتمام بأبطالنا من ذوي الهمم هم كنز مصر الحقيقي و الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لافتا في نتاج جهد وعمل كبير لتدريب ودمج هؤلاء الابطال اصحاب الطموحات والانجازات التي نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة.

كمًا اشاد عبدالوهاب خلال حديثه بالوعي الثقافي والفكري الذي وصل إليه أعضاء برلمان الشباب، وهو يُسهم بشكل كبير في تدعيم قيم الولاء والانتماء لديهم، مع ضرورة العمل علي تطوير البرلمان بصورة مستمرة في ظل جهود القيادة السياسية التي ترتكز علي إعادة الثقة المتبادلة بين الشباب والدولة وهو ما وصلت إليه بالفعل وأصبحت علاقة تفاعلية، حيث تقدم الوزارة تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية

كما أكد على أهمية تفعيل الأنشطة والمسابقات بالهيئات الشبابية والرياضية فى الأعياد والمناسبات القومية وعلى أهمية تفعيل دور مراكز الشباب ومشاركتها، من خلال تنظيم الاحتفالات والمناسبات القوميه والاهتمام بالأنشطه المختلفه بما يدعم الطلائع والشباب ويعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

يأتى ذلك في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية والوقوف على أهم المعوقات التي تعوق سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها إلى جانب استمرار التواصل بين المديرية والإدارات الفرعية.