كأس مصر.. بروكسي يتقدم على الزمالك بالهدف الأول

تقدم فريق بروكسي على نظيره الزمالك، بالهدف الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وفاجأ بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.