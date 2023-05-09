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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة عددا من ملفات العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتا، إلى تحسن مؤشرات مصر وفقاً لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً في مصر عام 2022 مقارنة بالعام 2020 وذلك فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشراً، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء، هذه النتائج الإيجابية مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز