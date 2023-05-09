أوكرانيا تعتزم تطوير الاتصال عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي

أعلن نائب وزير المالية الأوكراني ألكسندر كافا، أن بلاده بصدد وضع خطط لتطوير الاتصال عبر الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي؛ للتخلص من الحصار المفروض على الموانئ البحرية الناجم عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن كافا قوله، خلال اجتماع للجنة البرلمانية حول الاندماج والتكامل الأوكراني في الاتحاد الأوروبي في مدينة لفيف، إن كييف سوف تنسق خططها مع الهيئات ذات الصلة في الدول المجاورة لبدء تنفيذ خطط الاتصال التي تشمل توسيع نقاط التفتيش الحالية وطرق الوصول، بالإضافة إلى إنشاء ممرات إضافية للطرق التي تقترب من نقاط التفتيش ومناطق الانتظار الواقعة على المناطق الحدودية.

وأضاف أن الحصار المفروض على المواني البحرية أدى إلى زيادة الحمل بشكل كبير على نقاط التفتيش على الطرق والسكك الحديدية على الحدود الغربية، التي أصبحت بوابة للصادرات الأوكرانية التي تمثل 10 ملايين طن إضافية من البضائع سنويًا.

وأوضح أن كييف تأمل أن تختفي المعابر بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل، لذلك فإن إقامة نقاط اتصال جديدة بين الدول المجاورة وتطوير حركة مرور صغيرة عبر الحدود أصبح أمرا ملحا بالفعل اليوم.

وتابع «كافا»: «لسوء الحظ، يوجد في بعض المناطق الغربية الأوكرانية نقطة تفتيش واحدة فقط، وهي بالطبع غير كافية»، مشيرا إلى أن فتح المزيد من المعابر يمثل أولوية بالنسبة لبلاده.

وخلص المشاركون في الاجتماع إلى مواصلة التعاون المشترك لتحديث نقاط التفتيش الجمركية، وتطوير حلول مشتركة للعمل معًا لتنفيذ العديد من المهام والمشاريع على المدى القصير والمتوسط.

من ناحية أخرى، وفي سياق ج الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس جمهورية بريدنيستروفييه المولدافية فاديم كراسنو سيلس فيي، اليوم، الجاهزية للتصدي لأي هجمات استفزازية محتملة من جانب أوكرانيا.

وقال سيلسكي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن هيئات الأمن بالجمهورية تعمل ما بوسعها لمنع وقوع أي هجمات إرهابية واستفزازية محتملة من جانب أوكرانيا خاصة في ظل صعوبة وتوتر الوضع الراهن في بريدنيستروفييه، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اليقظة لمواجهة أي هجمات محتملة على الجمهورية خلال الأيام القادمة.