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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع يلتقي نظيره العراقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ثابت محمد سعيد العباسى وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدًا الحرص على تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.
من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة فى محيطها الإقليمى والدولى، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة المصرية