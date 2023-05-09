خطوة بخطوة.. السياحة تعلن مراحل تنفيذ إجراءات الحج

تلقت غرفة شركات السياحة اليوم، خطاب وزارة السياحة والآثار والمتضمن الإجراءات الخاصة بمراجعة برامج الحج السياحي بالإدارة العامة للسياحة الدينية على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية استعدادا لتنفيذ موسم حج 1444هـ.

وتضمنت الإجراءات تسجيل التضامنات واعتمادها من غرفة شركات السياحة ثم يليها الإعتماد من الإدارة العامة للسياحة الدينية حيث تقوم الشركة بعد إعتماد التضامن من الغرفة عبر موقعها برفع نفس إقرارات التضامن على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، بعدها يتم تقديم الإقرارات الخاصة بتخطي قوائم الإنتظار سواء الإقرار المقدم من المواطن بنفسه موثق بالشهر العقاري أو الإقرار المقدم من شركة السياحة (المسجل عليها المواطنين) بحضور الممثل القانوني للشركة بشخصة أمام مفتشي الإدارة العامة للسياحة الدينية للتوقيع علي أن يتضمن الإقرار إسم المواطن والرقم القومي (مرفق صيغة الإقرارين) وفي حالة تعذر حضور الممثل القانوني يتم تقديمه ممن يحمل توكيل خاص في هذا الشأن، وذلك لتسجيل تخطي المواطنين وعدم ظهورهم في قوائم الإنتظار أثناء التصعيد.

بعدها تنهي شركة السياحة إجراءات التصعيد (المشرفين ثم الحجاج) على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية، ثم يتم تسجيل البرنامج المبدئي للحج على بوابة الإدارة المركزية والانتهاء من استكمال كافة بيانات الحجاج وتخصيصهم علي برامجهم، ثم يتم تسجيل طلب الحصول علي الحساب الخاص بالمسار الإلكتروني لحجاج الخارج وذلك بالتزامن مع الخطوتين السابقتين، علماً بأنه سوف يتم تعليق الحساب الخاص بالمسار – من قبل الوزارة – إذا لم يتم الإنتهاء من إجراءات التصعيد وتسجيل برنامج الحج المبدئي في مدة أقصاها عشرة أيام ولحين الإنتهاء من الإجراءات.

وتابعت الوزارة: "يتم بعد ذلك إنهاء إجراءات معاينة سكن الحجاج، وتسليم شنطة الجوازات الخاصة بالحجاج لمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية تمهيداً لتسليمها للشئون الإدارية بوزارة الداخلية وذلك لاستخراج الباركود التنظيمي للحج (لن يسمح بتسليم الشنطة حال عدم إكتمال إجراءات معاينات سكن الحجاج بمكة)، ثم تأتي مرحلة المراجعة النهائية لبرنامج الحج بصورته النهائية للشركة مسئولة التضامن".

بعدها يتم استلام شنطة الجوازات الخاصة بالشركة بعد لصق الباركود التنظيمي للحج علي كل جواز سفر، ويجب التنويه بأن بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات لن تسمح بتنفيذ أي خطوة بدون الإنتهاء من الخطوة السابقة لها، وهذا من منطلق حرص الوزارة والغرفة وكافة الجهات المعنية بالحج السياحي علي نجاح موسم الحج.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بأسعار الحج للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) لبرنامج التحسين والمحدد بسعر 130 ألف جنيه بالإضافة إلي قيمة التحسين حسب المستوى المنظم من الشركة، حيث تبلغ أسعار برامج الحج (الاقتصادي والبري) بعد إضافة التحسين كالتالي:-

1) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم مائة وأثنان وأربعون ألفاً ومائتي وخمسة وخمسون جنيه.

2) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم مائة وتسعه وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعه جنيه.

3) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم مائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيه.

كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحي الاقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وقد تم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط علي أساس سعر صرف الريال (8.17 جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.