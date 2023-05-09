جامعة المنوفية وتستعد لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

أطلقت جامعة المنوفية منظومة التميز الداخلي بالجامعة ضمن بدء فاعليات الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي.

وقد حثت الدورة على تفعيل مساعي الجامعة نحو تطوير وتنمية العمل الحكومي المواكب لخطط التنمية الشاملة ٢٠٣٠ والتي تتضمن تنفيذ مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي والذي يتم تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر ثقافة التميز في العمل الحكومي، وسوف تجري الفاعليات على مدار ٦ أيام تنتهي في ٢٤ من مايو الجاري.

كما تناول اليوم الأول في البرنامج التدريبي المفاهيم والمحاور والأساليب التي تخضع لها الجائزة وتتطبيقاتها فعليا داخل كليات وإدارات الجامعة وذلك بحضور منسقي وسفراء التميز الحكومي بكليات.

كما استعراض الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى كافة المحاور والمعايير بالشرح والكيفية التي يتم من خلالها تقييم الملفات المقدمة من الكليات بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة التميز الداخلى، موضحا الهدف الأسمى للتميز الحكومي وهو نشر ثقافة الوعي بأهمية الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للمستفدين سواء داخل المنظومة أو خارجها وتعديل النظرة السلبية للعمل الإداري.