ريال مدريد ومانشستر سيتي.. مواجهة خارج الخطوط بين أنشيلوتي وجوارديولا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى مواجهة تعد من أقوى مواجهات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وللعام الثانى على التوالى، يلتقى الفريقان فى نصف نهائى دورى الأبطال «التشامبيونزليج»، والتي حسمها الفريق الملكى بفوز كبير بـ6 أهداف لخمسة فى جمع لقائى الذهاب والإياب، بعد أن احتكما إلى شوطين إضافيين.

ويسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لرد الاعتبار من ريال مدريد الإسبانى، والأخذ بالثأر بعد الهزيمة منه فى نفس الدور فى النسخة الماضية.

ولم تكن تلك المواجهة داخل المستطيل الأخضر فقط، بل توجد مواجهة من نوع اخر خارج المستطيل، وهى بين كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وكان قد نجح فريق ريال مدريد في تأهل الي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي فريق تشيلسي الإنجليزي في دور ربع نهائي بينما قد نجح فريق مانشستر سيتي في العبور الي نصف نهائي بعدما تخطي عقبة فريق بايرن ميونخ الألماني.

وكان قد التقي المدربين من قبل في 8 مواجهات سابقة في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح المدرب الإسباني في تحقيق الفوز في 5 لقاءات فيما نجح المدرب الإيطالي في تحقيق الفوز في 3 مباريات كما لم يحسم التعادل بينهم في اي مباراة.

1- مواجهات جوارديولا و أنشيلوتي خلال موسم 2013-2014 :

تعد أول مواجهات المدربين كانت في موسم 2013-2014 وذلك عندما تمكن أنشيلوتي فى قيادة ريال مدريد من تحقيق الفوز علي بايرن ميونخ بقيادة بيت جوارديولا وذلك في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي إنتهت وقتها بهدف نظيف للملكى في مباراة الذهاب، بينما في مباراة العودة نجح أيضا المدرب أنشيلوتي في تحقيق الفوز على البافارى بأربعة أهداف نظيفة.

2:-مواجهات أنشيلوتي وجوارديولا خلال موسم 2019-2020 :

وكان المدربين قد التقي في بطولة الدوري الإنجليزي وذلك خلال موسم 2019-2020 وذلك عندما نجح بيت جوارديولا في تحقيق الفوز على أنشيلوتي والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي التي كانت بين فريق مانشستر سيتي وفريق ايفرتون وكان وقتها جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنشيلوتي مدرب فريق ايفرتون .

3: مواجهات المدربين في2020-2021 :

ويذكر ان المدربين قد التقي من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي حيث قد نجح جوارديولا بقيادة مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على المدرب أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون وذلك في موسم2020-2021.

كما قد نجح أيضا بيت جوارديولا في تحقيق الفوز على أنشيلوتي بنفس الفرق في ريع نهائي الكأس الإنجليزي في مباراة انتهت بهدفين نظيفين لصالح بيت جوارديولا.

كما الدور الثاني من الموسم بنفس الفريقين نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بتحقيق الفوز بخمسة أهداف على فريق إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي.

4: مواجهات المدربين خلال موسم 2021 – 2022.

وتعد اخر مواجهات بين المدربين عندما التقي الموسم الماضي ونجح المدرب بيت جوارديولا من تحقيق الفوز على كارلو أنشيلوتي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف والتي كانت بين فريق ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي ومانشستر سيتي بقيادة جوارديولا.

بينما في مباراة العودة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قد نجح المدرب أنشيلوتي في تحقيق الفوز هذه على نظيرة جوارديولا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف والتي كانت بنفس الفريقين.

