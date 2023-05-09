وكيل تعليم شمال سيناء يتابع التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد بمدرستي اللواء احمد عسكر الثانوية بنات ومدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين التجارية بنات نفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقام وكيل الوزارة بإلقاء كلمة قام فيها بالترحيب بالمعلمين الجدد متمنياً لهم التوفيق كما افاد الدكتورمحمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي بانه تم تقييم المعلمين الجدد علي مجموعتين المجموعة الاولي لمعلمي رياض الاطفال 80 معلم متدرب تحت اشراف تغريد منصور وامل محفوظ اشراف عام القاعة ومحمد حمدي لقاعة الثانية بمدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين لمعلمى الفصل 128 معلم متدرب للمحاضر الدكتورة ايمان ظريف تحت اشراف محمد فكيه و الشناوي بيومي والمحاضرة بعنوان " تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني " ( المشروعات القومية - حروب الجيل الخامس ) وقد قام بالاشراف علي التدريب إدارة التدريب التخصصي بديوان عام المديرية.