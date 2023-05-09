الأردن يوقع على استضافة مقر المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر

وقّع مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي سيكون مقرّه الأردن.

وجرى، في مقر جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، حفل التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي للمركز، الذي يعتبر المركز الاقليمي العربي الأول التابع لجامعة العربية في الأردن، والمتخصص إقليمياً في مجال الدراسات الاجتماعية والفقر على المستوى الاقليمي.

ووقع عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محمد الامين ولد أكيك، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية، والذي أكد اعتزاز الجامعة بالتوقيع، الذي يشكّل خطوة عملية في التعاون والعمل العربي المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية والتنمية ومحاربة الفقر.

ويأتي هذا المركز، بناءً على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي رحب باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية لمقر المركز، ليكون ذراعاً فنياً لتنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نحو دعم قدرات وجهود الدول العربية في وضع وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد السفير العضايلة، في تصريحاتٍ صحفية، أن الأردن لديه الارادة السياسية والخبرة الكافية، التي تدعم الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي ومعالجة ظاهرة الفقر، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون داعماً للسياسات والبرامج التكاملية بين الدول العربية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

وأعرب عن التطلّع لاستكمال الدول الأعضاء التصديق على النظام الأساسي للمركز، وحثّ الدول والمؤسسات المانحة والتي لديها خبرة الى دعم هذا المركز على المستويين الفني والتشغيلي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات الخبرة لغايات إرساء خارطة طريق عمل المركز وخاصة المتخصصة في مجال الفقر متعدد الابعاد.

ولفت إلى أهمية إنشاء المركز في هذه المرحلة، التي تشهد تطورات أوضاع اجتماعية وإنسانية عالمية صعبة تتطلب العمل بسياسات عملية مدققة تمكّن من تحسين الأوضاع الاجتماعية، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده لاسيما في الدول الأقل نمواً.

وفي بيانٍ صحفي صادر عن جامعة الدول العربية، أشادت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بالجهود الأردنية لإنشاء مقر المركز، وتجهيزه اللوجستي، الذي يُمكن من انطلاق عمله.

ونوهت إلى اهتمام عدد من الشركاء الإقليمية والدولية وكذلك الوكالات الأممية بهذا المركز، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويأخذ المنظور الشامل من الناحية الإقليمية للسياسات الاجتماعية، والسياسات ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

يشار إلى أن الأردن، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، تقدّم بوضع مقترح إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وواصل الأردن متابعة ذلك والتقدم بطلب استضافة المركز في الأردن، وتجهيز مقر له لحين دخول نظامه حيّز التنفيذ.

ويهدف المركز إلى تعزيز توافق السياسات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وصياغة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق، ووضع استراتيجيات دعم النمو الاقتصادي التي تفيد الفقراء، زيادة التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية بما يساهم في بناء قدرات عربية وقواعد البيانات لمؤشرات الفقر متعدد الابعاد وتطوير النظم الاحصائية.

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