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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عبدالمعطي من الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالمعطي من الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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