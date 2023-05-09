بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتسليمه

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه كل من مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء هشام حداد، ومدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، ونائب مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة اللواء طارق راشد، ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، وعدد من المسئولين المعنيين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، حيث استمع من اللواء هشام حداد، عن تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن المبنى يتكون من دورين بدروم، وطابق أرضي، و7 طوابق متكررة، بالإضافة إلى 2 دور روف بإجمالي مسطح 68.447 م2، كما يتوافر مبنى خدمي ملحق به يتكون من دور أرضي، و2 دور متكرر بإجمالي مسطح 3150 م2، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المبنى ويجري تسليمه.

من جانبه، أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إلى الأعمال التي تم تنفيذها فيما يتعلق بالخرسانات والمساحات البنائية للحوائط، والأرضيات، والأسقف المعلقة، والأبواب، وزجاج الواجهات، والرخام المستخدم في المبنى، وكذا ما يتعلق بأنظمة التكييف والتبريد، ونظم الحريق، المصممة على أعلى كفاءة، كما استعرض القطاعات الرأسية للمبنى، وقدم لقطات مصورة لنُظم الإنارة الليلية، وكذا أعمال التشطيبات الداخلية للقاعات، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد محتويات المبنى من الداخل، وشاهد القاعات، وما تضمه من أنظمة متابعة وتحكم، وكذا الكاميرات التي ترصد وتتابع جميع الأحداث المحيطة، وأنظمة الإنذار للأحداث الطارئة، وتوزيعها إلى موزع البلاغات، والذي بدوره يتم نقله وتتبعه حتى يصل إلى القوة المتواجدة في الموقع، انتهاء بتحديد نوعية التعامل المطلوب مع هذه الأحداث في زمن قصير للغاية، وخلال ذلك تابع الدكتور مدبولي مناورة لانقطاع التيار الكهربائي عن المبنى وإعادة توصيله مرة أخرى وعودة العمل بالمبنى بأكمله بكفاءة عالية في توقيت زمني قصير.

وشاهد رئيس الوزراء ما تضمه إحدى القاعات من شاشات مخصصة لرصد ومراقبة مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، كما توجه لتفقد مركز البيانات الذي يتم به تجميع مختلف البيانات والمعلومات عن مختلف الوزارات والجهات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة، تم التأكيد أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة تسليم مبنى مديرية أمن العاصمة وبدء تشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك نظرا لدوره الكبير في توفير وضمان أعلى درجات التأمين للأفراد والمنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق وتذليل مختلف التحديات لسرعة تشغيل هذا المبنى الحيوي، كما وجه بأن يتم العمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء والتسليم خلال فترة زمنية قريبة، بحيث يتم التشغيل الفعلي للمبنى بأكمله بكفاءة عالية في رصد وتلقي البلاغات، وتوزيع المهام المختلفة في التأمين، والتعامل مع أي أحداث طارئة أو عاجلة.