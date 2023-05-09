العدوان الإسرائيلي على غزة.. 33 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال.. وفلسطين توجه تحذيرا عاجلا لأمريكا

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الصحة الفلسطينية إن هناك عدد من المواطنين الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، مشيرة إلى وجود 3 أطفال و7 سيدات، بين الاصابات التي قدرت بنحو 20 حالة.

وأضافت الوزارة أن جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح ، لافته إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في أية لحظة.

وكانت العديد من المواقع قد تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.

من جانبه وجه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، تحذيرا عاجلا إلى الإدارة الأمريكية بشأن السماح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات.

وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة الى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار .

بدوره، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بـ"إرهاب دولة منظم"، وقال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تصدير الأزمة الداخلية؛ التي تعاني منها.

على الجانب الأخر، قال ما يعرف بمجلس الأمن القومي في إسرائيل، إن العدوان على غزة كان ردا على إطلاق الفصائل 102 صاروخا على مستوطنات الجنوب قبل أسبوع، في 2 يوم مايو.