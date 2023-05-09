وزير الصحة يناقش مع سفير أوزبكستان تعميق التعاون بين البلدين في مكافحة الفيروسات الكبدية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، سفير دولة أوزبكستان لدى مصر السيد "منصوربيك كيليشيف"، لبحث سبل تعزيز التنمية وتعميق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائح التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مكافحة الفيروسات الكبدية، ومدى استفادة الجانب الأوزبكستاني من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، من خلال بناء القدرات وتدريب الأطقم الطبية، وتوفير الإمدادات الطبية والعلاجية من الجانب المصري إلى الجانب الأوزبكستاني.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الجانبين ناقشا إقامة تعاون مشترك بين المؤسسات الطبية والعلاجية والدوائية في كل من مصر وأوزبكستان، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الأمراض الوبائية، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين بما يساهم في توفير أفضل الخدمات الطبية لشعبي البلدين.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الجانبين ناقشا وضع خطة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة خاصة في أمراض القلب من دولة أوزبكستان، بمستشفيات مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، حيث أعرب الوزير عن استعداد مصر لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى بأوزبكستان، من خلال المستشفيات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه وجه سفير دولة أوزبكستان الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على تقديم الدعم لدولة اوزبكستان في التصدي لفيروس سي من خلال إرسال الأدوية المضادة له، والتي أثبتت كفائتها في تحقيق نتائج سريعة لعلاج المرضى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي.

IMG-20230509-WA0007

IMG-20230509-WA0009

IMG-20230509-WA0005