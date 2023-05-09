محافظ بني سويف يتابع مع التعليم استكمال فعاليات برنامج تأهيل وتدريب المعلمين الجدد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم، سير أعمال استكمال البرامج التأهيلية، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى "معلم رياض أطفال ومعلم فصل" ، والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحرص محمد عبدالتواب، وكيل الوزارة، على متابعة فعاليات التدريب الذهني والبدني للمعلمين، خلال زيارته لقاعات التدريب بمدرستي جابر قصلة الثانوية بنات ومدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوية “النيل سابقا”، وذلك في حضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وأحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف ، غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ، مكلفاً بتوفير كافة أوجه التيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج به بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد والبالغ عددهم 1559 معلماً ومعلمة، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

من جانبها أضافت مدير التدريب، أن البرنامج التدريبي الذي يعقد على مدار 3 أيام ومن خلال 41 قاعة مجهزة، حيث يتضمن "اليوم الأول" موضوعات خاصة بتنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس،فيما يتناول " اليوم الثاني " جوانب التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، على أن يتناول "اليوم الثالث" التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.