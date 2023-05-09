بالفيديو.. صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر: "دائمًا واثقون في الأهلي"

قال أحمد إبراهيم، صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر: "إن جماهير الأهلي تثق في فوز فريقها طوال الوقت"، مشيرًا إلى أنه حضر أكثر من مباراة في استاد القاهرة من قبل لحبة للأجواء الجماهيرية، والإمارات مثلها مثل مصر بالضبط، وكان هناك حفاوة وتنظيم للمباراة.

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأجواء والفرحة وسط الجمهور بالنسبة له شيء آخر، موضحًا: "كنت مبسوط وسط الجمهور، والأهلي عندي أهم من ريال مدريد، والأهلي حاجة تانية".

وتابع: "اتربينا زمان على الراديو وسماعه والوصف التفصيلي للمباراة وأنا مكون خلفية على كل لاعب وتحركاته ومستواه، إضافة إلى أن لي صاحب في الاستاد وفاهمين كورة وأهلاوى زي، والجو في الاستاد يكون مختلف لأني بكون أهدى وسط الجمهور بالنسبة للتشجيع، ولكن في المنزل بكون مترقب ومتوتر، وفي الاستاد بتكون الأمور أهدى والمناقشات حوالينا بتبقى هادية والفرحة في الاستاد بتبقى غير".

وأردف، صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر: "تلقيت أكثر من دعوة لزيارة النادي الأهلي، وبشكرهم شكر كبير على الاهتمام سواء اللاعبين المحترمين مثل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا، وأعضاء مجلس الإدارة مثل الدكتور محمد سراج الدين، ودا مش غريب على النادي الأهلي لأنه بيتنا".