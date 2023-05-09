فيتوريا يرفض مواجهة المغرب وديا

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، موقفه من عروض البرازيل والمغرب لمواجهة الفراعنة وديا.

وعلمت “البوابة نيوز” من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن فيتوريا استقر على عدم مواجهة البرازيل أو المغرب في المرحلة المقبلة.

ويفضل فيتوريا مواجهة منتخبات من التصنيف الثاني، حتى يتسنى له تحسين ترتيب الفراعنة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرتبط منتخب مصر بمواجهة غينيا في يونيو المقبل، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويملك منتخب مصر 9 نقاط من 4 مباريات خاضها في التصفيات، حيث فاز على غينيا ومالاوي مرتين وخسر من إثيوبيا.