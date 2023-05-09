مقتل رجل أمن جراء هجوم مسلح شمال غرب باكستان

لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون يوم الإثنين، على حاجز أمني في منطقة خيبر بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة المنطقة محمد إعجاز خان أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاجز أمني مما أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة، مضيفًا أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نفذوا الهجوم.