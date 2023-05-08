٨ مايو.. ذكرى براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين.. تعرف علي القصة

من دون السيارات كانت الحياة ستكون قاسية ، والمسافات طويلة، وخاصة علي كبار السن والمسافرين يومياً لأعمالهم ،وقضاء مصالحهم ، ولكن هل تساءلتم يوما من اخترع السيارات ويسر لنا الحياة اليومية ؟ لذا تستعرض تلك المعلومات.

تمر علينا اليوم ٨ مايو ذكري اختراع اول سيارة متحركة تسير بالبنزين،دون أن تجرها الخيول، والتي اخترعها المخترع الأمريكى “جورج سيلدين" في مثل هذا اليوم من 8 مايو عام 1995، أول براءة اختراع لسيارته المسيرة بالبنزين، عندما كان جنديا في المشاة، في الحرب الأهلية الأمريكية، بعد 16 عاما من التأخير.

واطلق عليها "محرك الطريق".. هذا هو الاسم الذي أطلق جورج بي. سلدن و مخترع أمريكي، ولد في 14 سبتمبر 1846 في نيويورك في الولايات المتحدة، وتوفي في 17 يناير 1922 في روتشستر في الولايات المتحدة. حصل علي براءة اختراع السيارة في 1895.

اختراع السيارة ،:

اختراع "سليدن" وكان يستند على محرك الاحتراق الداخلي ذو اسطوانتين، والذي قام شخص ما آخر باختراعه،وكان"سيلدين" قام بنسخ المحرك الذي كان في معرض فيلادلفيا المئوي سنة 1872.



وفي عام 1899، قام ببيع براءة اختراعه إلى مجموعة من المستثمرين الذين أطلقوا على أنفسهم شركة السيارة الكهربائية وبدورهم، قاموا الحال برفع قضية ضد شركة شهيرة بتهمة التعدي على براءة اختراع "سيلدين" لأنها تقوم ببناء سيارة تستخدم البنزين في تسييرها، وقامت "وينتون" بتسوية الموضوع وأيدت المحكمة براءة اختراع سيلدين .



أعاد "سيلدين" تسمية براءة إختراعه، ومنحه اسم "محرك الطريق" وكانت السيارة تشبه في بدايتها تلك العربة التي تجرها الخيل، ولكنها كانت لا تسير بواسطة حصان، حيث تميزت عن الأولى بقدرتها الكبيرة على السير والصعود لأي مرتفع بسهولة، ولم يكن هذا متوافرا في عربات الخيول التي عرفت ببطيئ حركتها عن سيارة البنزين.

من هو المخترع جورج سلدن:



.جورج بي. سلدن و مخترع أمريكي، ولد في 14 سبتمبر 1846 في نيويورك في الولايات المتحدة، وتوفي في 17 يناير 1922 في روتشستر في الولايات المتحدة. حصل علي براءة اختراع السيارة في 1895.