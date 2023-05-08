الكرملين: كييف لم تصبح راعية للإرهاب فحسب، بل أصبحت منظما مباشرا للأعمال الإرهابية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن استعدادها لقتل الروس في جميع أنحاء العالم " وحشية "، كما تشير إلى أن كييف لم تصبح راعية للإرهاب فحسب، بل أصبحت منظما رئيسيا للأعمال الإرهابية.

وقال بيسكوف، مُعلقًا على بيان رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، "هذا تصريح وحشي حقًا، وما قاله بودانوف هو تأكيد مباشر على أن نظام كييف لا يرعى نشاطًا إرهابيًا فحسب، بل هو منظم مباشر لهذا النشاط. فهذا البيان يعطي خاصية أخرى مهمة جدًا لنظام كييف".

وأكد أن روسيا تدين بشدة مثل هذه التصريحات، محذرا: "لدينا خدمات خاصة ستفعل كل ما في وسعها وسط مثل هذه التصريحات، لا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".

وأضاف بيسكوف: "سنراقب اليوم عن كثب رد فعل العواصم الأوروبية وكذلك واشنطن - خاصة واشنطن - لأنه من الصعب للغاية تصور أن مثل هذه التصريحات الإرهابية من كييف يمكن أن تبقى دون إدانة، لذلك، سننتظر اليوم هذه الإدانات".

وشدد على أن "تصريح بودانوف هذا يؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية خاصة".