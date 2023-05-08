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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفوز بثلاثية على بترول أسيوط في الكأس

النصري
النصري
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فاز المصري على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب برج العرب ضمن كأس مصر.

أحرز اهداف المباراة وليد عطية لبترول اسيوط و للمصري رجب عمران هدفين واسلام عطية هدف.
أعلن ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة بترول أسيوط ضمن مباريات دور ١٦ من مسابقة كأس مصر .. وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي و عماد بوبكر وعمرو موسى و عمرو السعداوي.

خط الوسط: حسن علي و اسلام عطية و جريندو و ايزي ايميكا و رجب عمران.

خط الهجوم: عبده يحيى.

 

الع المدير الفني المدير الفني لفريق المصري