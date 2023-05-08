طلب إحاطة بشأن مركز شباب الشلالات في الإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية فى شأن نزع ملكية مركز شباب الشلالات وإنهاء التخصيص الصادر له من مجلس محلى الإسكندرية وإنهاء النشاط الرياضي فى أحد أهم مراكز الشباب والرياضة فى محافظة الإسكندرية.

وأشار النائب فى طلب الإحاطة أن المركز المشهر عام 1976 والذى ينتفع به أكثر من خمسة آلاف أسرة هم أعضاء الجمعية العمومية والتى تستفيد من المنظومة الرياضية به من خلال العديد من الأنشطة وحصل علي العديد من الميداليات في المسابقات الرياضية خلاف انه المتنفس الرياض الوحيد في هذه المنطقة لآلاف الشباب والرياضيين واسرهم

وأضاف النائب أن المركز حصل علي العديد من البطولات والميداليات.

وأكد النائب على مخالفة إنهاء التعاقد الذى تم بين مديرية الشباب والرياضية ومحافظة الإسكندرية من جهة وإحدى شركات القطاع الاقتصادى لتطوير مركز شباب الشلالات عام 2019 ولم يتم البدء فى اى أعمال تطوير منذ ذلك التاريخ حتى ورد خطاب من مديرية الشباب والرياضية بتسليم المركز إلى محافظة الإسكندرية لضمه في مشروع التطوير في هذه المنطقة

وطالب النائب باحالة الطلب للمناقشة في الجلسة العامه ولجنه الشباب والرياضة بالمجلس في اسرع وقت ممكن