ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلب إحاطة بشأن مركز شباب الشلالات في الإسكندرية

الشلالات بالإسكندرية
الشلالات بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية فى شأن نزع ملكية مركز شباب الشلالات وإنهاء التخصيص الصادر له من مجلس محلى الإسكندرية وإنهاء النشاط الرياضي فى أحد أهم مراكز الشباب والرياضة فى محافظة الإسكندرية.

وأشار النائب فى طلب الإحاطة أن المركز المشهر عام 1976 والذى ينتفع به أكثر من خمسة آلاف أسرة هم أعضاء الجمعية العمومية والتى تستفيد من المنظومة الرياضية به من خلال العديد من الأنشطة وحصل علي العديد من الميداليات في المسابقات الرياضية خلاف انه المتنفس الرياض الوحيد في هذه المنطقة لآلاف الشباب والرياضيين واسرهم

وأضاف النائب أن المركز حصل علي العديد من  البطولات والميداليات.

وأكد النائب على مخالفة إنهاء التعاقد الذى تم بين مديرية الشباب والرياضية  ومحافظة الإسكندرية من جهة  وإحدى شركات القطاع الاقتصادى لتطوير مركز شباب الشلالات عام 2019 ولم يتم البدء فى اى أعمال تطوير منذ ذلك التاريخ حتى ورد خطاب من مديرية الشباب والرياضية بتسليم المركز إلى محافظة الإسكندرية لضمه في مشروع التطوير في هذه المنطقة

وطالب النائب باحالة الطلب للمناقشة في الجلسة العامه ولجنه الشباب والرياضة بالمجلس في اسرع وقت ممكن

أشرف صبحى وزير الشباب اسكندرية العديد من الميداليات المسابقات الرياضية النائب محمد جبريل