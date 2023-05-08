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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

النوعية تشارك في دعم وتطوير الحرف التراثية بمحافظة المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد زيدان عميد الكلية معرض فني لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بجامعة المنوفية بعنوان " الكليم اليدوي بين التراث و المعاصرة ".

تعد حرفة السجاد والكليم اليدوي من الحرف التي تشتهر بها محافظة المنوفية، ويهدف المعرض الي استحداث تصميمات مبتكرة ومعاصرة للكليم الشعبي. وإعادة إحياء الصناعات الحرفية التراثية وتأكيد جودة المنتجات لرفع القدرة التنافسية.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الجامعة في دعم وتطوير الحرف التراثية بمحافظة المنوفية وتحويلها لصناعات مميزة وناجحة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ٢٠٣٠م، التي تهدف إلى دعم الفنون الحرفية وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية، و إقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل.

الحرف التراثية التربية الفنية الدكتور محمد زيدان جامعة المنوفية