التشيك: قطع مسارات محددة بمنطقة شنجن قد يحل مشكلات الهجرة غير القانونية

قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم الإثنين، إن إنشاء نقاط تفتيش حدودية بمنطقة شنجن ليس كافيًا لحل مشكلات الهجرة غير القانونية، بل من الضروري التركيز على قطع مسارات محددة للهجرة.

أضاف رئيس الوزراء التشيكي -حسبما نقل راديو "براغ الدولي"- أن عدد عمليات العبور الحدودية غير القانونية التي ينفذها المهاجرون ليست مرتفعة بما يكفي لاستلزام إنشاء نقاط تفتيش على الحدود داخل منطقة شنجن.

أعرب عن اعتقاده أنه من الضروري التركيز على قطع مسارات محددة للهجرة، وتعديل السياسات المعمول بها عندما يتعلق الأمر بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

تأتي تصريحات فيالا بعد الدعوات الأخيرة التي نادى بها وزراء الداخلية في ولايتي ساكسونيا وبراندنبورج في ألمانيا المجاورة بإنشاء نقاط تفتيش على الحدود.