وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الصيني يجريان مباحثات غدًا في برلين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين أن الوزيرة أنالينا بربوك تستقبل نظيرها الصيني تشين قانج، غدًا في برلين، لإجراء محادثات حول قضايا ذات اهتمام مشترك؛ على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إلى أن الوزيرة الألمانية زارت الصين منتصف الشهر الماضي، حيث طالبت نظيرها الصيني تشين جانغ بأن تمارس بكين نفوذها على روسيا لإنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كما قالت إن بلادها تعتبر أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان عن طريق القوة "أمر غير مقبول".

وبحسب البيان، كانت الوزيرة الألمانية قد صرحت خلال زيارتها: "مثلما توسطت الصين بين إيران والسعودية، نريد أن تستخدم الصين نفوذها لحث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا"، وحذرت أيضًا من أن "زعزعة استقرار مضيق تايوان ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الصيني أعرب، من جانبه، خلال الاجتماع عن أن بكين ترى أن "استقلال تايوان والسلام لا يمكن أن يحدثا معا".