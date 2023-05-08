الخطيب يعلن عن موعد افتتاح فرع التجمع الخامس للنادي الأهلي

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن موعد افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس يوم 1/6/2023. وقال إن هذا الفرع يحمل رقم «4» بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ولن يكون الأخير.

وأضاف، أن الأهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907، وبمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين سوف يظل بإذن الله رقم واحد، وأعظم نادٍ في الكون.

وأشار إلى أنه مثلما يحرص النادي على دوره الرياضي والتربوي والاجتماعي لم ينسَ أبدًا دوره تجاه بلده بمشاركته في المجالات التنموية والإعمار وتوفير فرص العمل.

ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى مؤسسات الدولة وقياداتها على دعمها ومساندتها للكيانات الناجحة سواء كانت رياضية أو غير رياضية.

وردد في ختام حديثه: «النادي الأهلي.. تاريخ.. مبادئ.. تطوير».