جامعة الفيوم تشارك بالملتقى 28 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالمملكة المغربية

شارك الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الربيعي ممثل جامعة الفيوم بالمجلس العربى للجامعات وعضو اللجنة التنفيذية بالملتقى الثامن والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، الذى استضافته جامعة الحسن الثاني ومعهد إيجات بالمملكة المغربية الشقيقة بحضور ٣٢ جامعة تمثل جامعات مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، الإمارات العربية، العراق، والسودان، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر مايو ٢٠٢٣.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأن جامعة الفيوم حصلت على المركز الأول في نتائج تدريب العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على مستوى الجامعات الحكومية، والمركز الثالث على مستوى الجامعات العربية، مضيفًا أن الجامعة حصلت على ٣٠ فرصة تدريب بعدد من الجامعات العربية وقدمت ٦٠ فرصة تدريبية لطلاب الجامعات العربية.

وأشار الدكتور محمد الربيعي إلى انعقاد اللجنة التنفيذية للمجلس العربى الجامعات على هامش الملتقى، التى أوصت أن يبدأ التدريب اعتبارًا من العاشر من شهر يوليو ٢٠٢٣ على أن يستمر لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ أسابيع، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن فرص التدريب لطلاب جامعة الفيوم، وشروط الحصول عليها فى وقت لاحق.

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