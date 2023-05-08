بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة وحلوان

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورئيس مجلس ادارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الاثنين بروتوكول تعاون، وذلك لبدء جامعة حلوان العمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الادارية داخل جامعة حلوان لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

يهدف البروتوكول لتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالى للإستفادة من الخبرات التكنولوجية المتميزة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالى في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي البروتوكول استمرارًا للتعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة المنصورة والإيمان برؤية التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية المختلفة.

الجدير بالذكر أن شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات مملوكة لجامعة المنصورة هى أول شركة متخصصة فى مجال البرمجيات والخدمات الالكترونية بالجامعات المصرية ويتولى إدارتها الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمى.