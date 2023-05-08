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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تعرف على قائمة معسكر السكة الحديد لمباراة الاتحاد السكندري

أمير عزمي، المدير
أمير عزمي، المدير الفني لفريق السكة الحديد
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي السكة الحديد، بقيادة أمير عزمي، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر.

وجاءت قائمة السكة الحديد بكأس مصر كالآتي:

حراسة المرمي: عبد الكافي رجب، وإبراهيم شعللها.

خط الدفاع: محمد عضل ومصطفي عبد الوهاب والمتولي محمود ويوسف زكريا ويوسف محمود وبهاء مجدي.

خط الوسط: أمير حجازي وسيلا  وابراهيم عبد الخالق واحمد ربيع وعبد الله بيكا ومحمود كشلط وطه النادي واحمد لالا وبوجي.

خط الهجوم:احمد شرويدة، وعبد الله ناصر. 
والجدير بالذكر أن السكه الحديد يحتل المركز الثاني في مجموعة القاهرة، برصيد 48 نقطة خلف زد المتصدر برصيد 49 نقطة.

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