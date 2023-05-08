اقرأ غدًا في «البوابة»| يوم النصر.. أوروبا تحتفل على أصوات الحرب الروسية الأوكرانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 9 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ملحمة جدعنة.. شهامة مصرية بين القصف والقنص من فوضى الخرطوم لـ "مصر الأمان"

السيسي يوجه بتطوير منظومة التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية لتحقيق العدالة الناجزة

يوم النصر.. أوروبا تحتفل على أصوات الحرب الروسية الأوكرانية

موسكو تلغي الاحتفالات في عدة مناطق تحسبًا من هجمات كييف

الأطباء يفرون من جحيم الملالي

ألمانيا في أفريقيا.. مواجهة التطرف وتدريب القوات العسكرية

.. والصومال يحارب "الشباب" الإرهابية بدعم دولي

إجلاء العالقين المصريين والأجانب من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية

لتبقى الصين في مأزق.. مسئول أمريكي: نسعى لزيادة دورنا العالمي سياسيًا واقتصاديًا