حسام بدراوي: من المهم أن تصبح العملية التعليمية في مصر لا مركزية

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن هناك 5 محاور لرؤية التعليم في مصر، الإتاحة والجودة وعدم التمييز، حوكمة إدارة المؤسسات التعليمية والوزارات المعنية، الرقمية في إدارة المؤسسات ووجدان الطالب والأستاذ والمعلم، صناعة الوجدان وبناء الشخصية، والقدرة التنافسية والمرونة، بحيث يكون الطالب قادرا على تدريب نفسه وتطوير نفسه بعد التخرج.

وأضاف «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «extra news»، أنّه من المهم أن تصبح العملية التعليمية في مصر لا مركزية، مشيرًا إلى أنّ 60% من الوظائف في السنوات الحالية لن تكون موجودة خلال السنوات العشرة المقبلة.

وتابع مستشار الحوار الوطني، أنّ المحاور الخمس تتضمن استراتيجية لخطط مرحلية مختلفة، بحيث يتم وضع مبادرات ومشروعات لتحقيق الهدف، بالإضافة إلى مؤشرات قياس ومسؤولية وتكلفة مالية للوقوف على ما تحقق، وما سيتحقق، مشددًا على أهمية حوكمة إدارة العملية التعليمة حتى تنتقل من المركزية إلى اللامركزية، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 أن تكون إدارة العملية التعليمية على مستوى المدرسة، لأن المدرسة كالشركة تحتاج إلى إدارة مختلفة وموازنات وإدارة موارد بشرية إضافة إلى الحق والحرية في التعاقد مع أفضل المدرسين.