الممثلة الأمريكية للمساواة العرقية والعدالة تبدأ غدًا زيارة إلى جنوب أفريقيا

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أن الممثلة الخاصة للمساواة العرقية والعدالة ديزيريه كورمير سميث ستتوجه غدا إلى جنوب إفريقيا في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام.

وأشارت الوزارة في إحاطة إعلامية وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية إلى أن زيارة سميث هي الأولى لها إلى المنطقة في محاولة لإشراك ممثلي الحكومة والمجتمع المدني والبحث عن فرص للشراكة الثنائية في المستقبل.

ووفقا للخارجية الأمريكية، فإن سميث ستقوم بزيارة 3 مدن في جنوب إفريقيا وهي جوهانسبرج وبريتوريا وديربان.

ومن المقرر أن تناقش الممثلة الأمريكية التحديات المشتركة المتعلقة بعدم المساواة العرقية وفرص التعاون مع المسؤولين الحكوميين ومحاوري المجتمع المدني لمكافحة العنصرية الهيكلية والتمييز وكره الأجانب على الصعيد العالمي.

وتتمثل مهمة الممثل الخاص للولايات المتحدة المعنية بالمساواة العرقية والعدالة ديزيريه كورمير سميث في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات العرقية والإثنية والسكان الأصليين المهمشين، بما في ذلك المنحدرون من أصل إفريقي، ومكافحة العنصرية الممنهجة والتمييز، ورهاب الأجانب حول العالم.