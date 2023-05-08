غرفة السياحة تنشر تعليمات مركز البحث والإنقاذ للسفاري

تلقت غرفة شركات السياحة، من وزارة السياحة والآثار، بيانا بتوصيات الاجتماع الثلاثين للجنة القومية للبحث والإنقاذ بمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة بحضور الجهات المعنية، والذي جرى لمناقشة المهام والواجبات المكلف بها كافة الجهات والهيئات المعنية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات المنوطة بها وزارة السياحة والآثار، ومنها قيام الشركات السياحية المنوطة بعمل رحلات السفارى ( بحرى/ برى) بإخطار مركز البحث والإنقاذ الرئيسى على أن تتوفر تلك البيانات مع شخص مسئول فى كل رحلة.

كما يتم إخطار الشركات السياحية المنفذة لرحلات السفارى (برى/بحرى) بقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإعفاء مالكي أجهزة الاستغاثة الشخصية PLB للـ (الأفراد من السائحين المصريين /الشركات) من رسوم الترخيص، وليقوم بعد ذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصال بدوره في تسجيل تلك الأجهزة على قاعدة بيانات الأقمار الصناعية وذلك لضمان توفر بيانات الاتصال الرئيسية لدى مركز البحث والإنقاذ للتحقق من صحة وموقع إشارة الاستغاثة في حالات الطوارئ حفاظا على سلامة أرواح رواد رحلات السفارى وحاملى أجهزة الأستغاثة.