فى ضربة أمنية حاسمة.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3 أطنان من المواد المخدرة بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وضبط بحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 2 طن، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن، مبلغ مالى، و3 هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ36،000،000 ستة وثلاثون مليون جنيه تقريبًا،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.