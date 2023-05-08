محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعلنة.

واستهل "المحافظ" جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات لمحاربة البطالة.

وتابع المحافظ مع استشاري المشروع والقائمين على تنفيذه استكمال أعمال المنطقة المتبقية أمام نادي الشرطة، حيث تم إضافة بعض التعديلات لتصحيح مسار الممشى بما يتناسب هندسيا وإنشائيا مع طبيعة التربة في تلك المنطقة، حيث وجه المحافظ بالانتهاء من الدراسات اللازمة والتنسيق مع وزارة الري ونادي الشرطة واستكمال الأعمال للانتهاء من المرحلة وتسليمها بالكامل.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال صب الخرسانات الأرضية بالكامل بطول الممشى، وتم الإنتهاء من ٣٠٠ متر خرسانة بالأسوار الخارجية للممشى، وجاري تركيب السور المعدني الخارجي (كريتال)، وتركيب السور الحديدي المُطل على النيل.

واستكمل "المحافظ" جولته بتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا «المرحلة الثانية» حيث تفقد أعمال إنشاء الجزر الوسطى والجزر الجانبية للطريق ووجه بعمل شبكة ري وتجهيز أماكن لزراعة الأشجار بالجزر الوسطى للاستفادة منها لتضيف مظهرا حضاريا بمدخل مدينة بنها، كما تفقد الحديقة الموجودة بمدخل مدينة بنها والجاري تمهيدها وتسويتها لتحويلها إلى حديقة نموذجية تليق بمدخل المدينة، حيث تم الانتهاء من تصميم اللاند سكيب واللوحات الهندسية وسيتم البدء في تنفيذ التصميم فور الانتهاء من أعمال التمهيد والتسوية.

كما تفقد “الهجان” أعمال إنشاء النافورة أمام نقطة الارتكاز الأمني مشددا بدفع الأعمال بها وتسليمها لاكتمال المشروع بالكامل بشارع فريد ندا، موجها بضرورة مراعاة أعمال العزل الخرساني لجسم النافورة بالكامل والالتزام بالمواصفات القياسية المتفق عليها بالمقايسة، كما وجه بسرعة الإنتهاء من تركيب كشافات الإنارة على الأعمدة التي تم تركيبها، وذلك لسهولة الرؤية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفي سياقٍ مُتصل وجه "محافظ القليوبية" رئيس المدينة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بشكل دائم، والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وإستعادة المظهر الحضاري والإنضباط لشوارع المدينة، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة وافتراش الباعة الجائلين الطريق العام.