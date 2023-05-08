هشام آمنة: الرئيس يتابع كل تحضيرات استضافة الدورة القادمة لمنتدى الحضري العالمي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم كل الدعم اللازم لإستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته القادمة ليخرج بصورة تليق بإسم مصر بعد النجاح العالمي الذى حققته خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ .

جاء ذلك خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،اليوم مع السيدة/ ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووفد من البرنامج يضم كل من الدكتور عرفان على، رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور نيل خور مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعرفة والابتكار والدكتورة رانيا هداية مدير البرنامج بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية بالبرنامج وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأَضاف وزير التنمية المحلية أن فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى فرصة لتقديم النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى .

كما أشار الوزير إلى المتابعة الدورية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ورئاسته للجنة العليا لمتابعة استضافة مصر لهذا المنتدى المهم والتى تضم وزارات الخارجية والمالية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات المعنية ، مشيراً إلى حرص مصر على بذل كل الجهود اللازمة لخروج الحديث بصورة تليق بالجمهورية الجديدة .