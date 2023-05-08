تعرف على فريق بروكسي قبل مواجهة الزمالك بالكأس

نادي بروكسي يلعب في الدوري المصري القسم الثاني تأسس النادي عام 2019 ويقع في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ويلعب في المجموعة الثانية بحري.

ويعلب نادي بروكسي في مباراته الأولى ضد نادي الزمالك حامل لقب بطولة الدوري المصري النسخة الماضية.

وتأسس بروكسي في عام 2019 وصعد لدوري القسم الثاني بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسه بعد صعوده للقسم الثالث موسم 2020-2021 .

ليصعد بعدها لدوري القسم الثاني في الموسم الماضي بعد الفوز علي الدلنجات في المباراة الفاصلة لينضم للمجموعة الثالثة التي يتنافس فيها اندية بحري والإسكندرية .

يقود الفريق فنيًا محمد حامد والذي صعد بالفريق من القسم الرابع للثالث ومن الدرجة الثالثة للدرجة الثانية وهو في نفس التوقيت رئيسًا لمجلس إدارة النادي الذي يتكون من ثلاثة أعضاء.

يشرف علي الكرة في نادي بروكسي الثنائي رمزي صالح ومحمد شوقي نجوم النادي الأهلي السابقين

أبرز نجوم الفريق هذا الموسم أحمد جمعة لاعب إنبي في الموسم الماضي .

بروكسي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري القسم الثاني، ضمن المجموعة الثالثة هذا الموسم، برصيد 34 نقطة، وينافس على التأهل لدوري الدرجة الأولى