وكيل تعليم الأقصر يتابع امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.. صور

واصل الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وحرصاً منه على الاطمئنان لحسن سير الامتحانات بجميع مدارس المحافظة.

ويؤدي ٥٦٨٥٢ تلميذاً بالمرحلة الابتدائية، الامتحانات داخل ٣٢٠ لجنة امتحانية، بينما يؤدي ٢٤٩٠٧ طالباً بالمرحلة الإعدادية داخل ١٩٩ لجنة امتحانية.

وتوجه خالد، إلى إدارة القرنة لمتابعة أعمال الامتحانات بعدد من مدارس الإدارة، برفقة حسان أحمد مرتضى مدير إدارة القرنة التعليمية، حيث قام بزيارة مدارس "الضبعية الإعدادية بنين"، "الضبعية الإعدادية بنات"، و"نجع حسان الابتدائية".

كما توجه وكيل الوزارة، إلى إدارة إسنا التعليمية، حيث تفقد الامتحانات بمدارس "السيد أحمد بن إدريس الابتدائية" ، "المساوية للتعليم الأساسي " و "السيد أحمد بن إدريس الإعدادية"، كما زار مدرستي "صلاح الدين الابتدائية" و"العوامية الإعدادية" بإدارة الأقصر.

واطمأن وكيل الوزارة، على سير الامتحانات بالمدارس، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات التي تمكن الطلاب بجميع اللجان في هدوء، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وأشاد خالد، بمستوى الانضباط وتحقق الهدوء داخل اللجان، كما أكد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، كما شدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ.

ومن جانب آخر، أوصى خالد الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ مشيراً إلى أنه لا داعِ للاستعجال في الإجابة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى متابعته الامتحانات بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

جولة المدارس (1)

جولة المدارس (2)

جولة المدارس (3)

جولة المدارس (4)

جولة المدارس (5)

جولة المدارس (6)

جولة المدارس (7)

جولة المدارس (8)

جولة المدارس (9)

جولة المدارس (10)

جولة مدارس اسنا (1)

جولة مدارس اسنا (2)

جولة مدارس اسنا (3)

جولة مدارس اسنا (4)

جولة مدارس اسنا (5)

جولة مدارس اسنا (6)

جولة مدارس اسنا (7)

جولة مدارس اسنا (8)

جولة مدارس اسنا (9)

جولة مدارس القرنة (1)

جولة مدارس القرنة (2)

جولة مدارس القرنة (3)

جولة مدارس القرنة (4)

جولة مدارس القرنة (5)

جولة مدارس القرنة (6)

جولة مدارس القرنة (7)

جولة مدارس القرنة (8)

جولة مدارس القرنة (9)

جولة مدارس القرنة (10)