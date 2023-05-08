وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الامتحانات بمدارس دار السلام

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الاثنين، انتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور أول" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

أجريت الجولة التفقدية بمدرستي القاهرة الفنية المعمارية، ودار السلام الإعدادية التابعتين لإدارة دار السلام التعليمية.

كان فى استقبالها حسن الصعيدى مدير عام الادارة ومديرو المدارس.

وتابعت عبد الفتاح اللجان الامتحانية واطمأنت على مستوى الامتحان متمنية كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، وجاء ذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.