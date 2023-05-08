ننشر نسب ومعدلات التنفيذ بـ36 مشروعا ضمن "حياة كريمة" بكوم أمبو

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) فى مواعيدها المحددة، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم استكمال الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بعدد 36 من المشروعات الجارية بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 قرى وتوابع بإجمالى 39 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه خلال الجولة تم تفقد مشروعات إنشاء مدرسة مبارك الإعدادية بسلوا قبلى، ومدرسة الكاجوج الإعدادية بنات، ووحدة طب الأسرة، ومركز شباب عزبة على سليمان بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 99% ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسب 97 % ، وأيضاً مشرع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 96 %، بجانب إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب، وإنشاء كوبرى علوى (الكاجوج – المضيق) بنسبة 85 % لكل منهما.

وقد أضاف المهندس ناجح مصطفى بأن تم أيضاً تفقد أعمال المرور الميدانى للجنة الفنية المشكلة للمعاينة وتحديد المسار المناسب لمشروع توصيل شبكة وخطوط الألياف الضوئية داخل القرية وتوابعها وذلك بالتنسيق بين الشركة المصرية للإتصالات ، ودار الهندسة ، والهيئة القومية وشركة مياه الشرب ، والمنطقة العاشرة للطرق والكبارى ، بالإضافة إلى الكهرباء ، والرى ، والغاز الطبيعى .

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