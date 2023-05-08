"رجال الأعمال المصريين الأفارقة": الحوار الوطني مفتوح لكل المصريين.. فيديو

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر الموقع الإلكتروني، وكل الناس في مصر يمكنهم كتابة مقترحاتهم وآرائهم ومشاركاتهم، ولا يقتصر الأمر على المشاركين في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية حظيت باهتمام كبير جدا في الفترة الأخيرة نظرا لظروف عالمية ومحلية وإقليمية.

وأضاف "يسري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين: "لدينا تحديات لابد للمواطن أن يكون على بعد متساوٍ منها، حيث نسمع الرأي والرأي الآخر، ونتحدث ونتناقش ونتحاور"، موضحًا: "ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها صعوبة الظروف بالشارع المصري، والشارع المصري بات أكثر اهتماما بالقضايا الاقتصادية وأكثر قربا لمشكلاته، إذ أن موجات التضخم أدت إلى غلاء أسعار بعض السلع الأساسية، ولا يوجد صوت يعلو في الاهتمامات في الشارع فوق المحور الاقتصادي".

وتابع، أن الدولة المصرية نفذت عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية الناجحة، وكانت على مشارف التحول إلى مرحلة الاقتصاد الإنتاجي والتوسع في مشروعات الزراعة والصناعة للحصول على منتجات جيدة وزيادة معدلات التصدير ورفع مستوى الاحتياطي النقدي في البلد، موضحًا أن الحوار الوطني سيناقش كيف تتحول مصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير من احتياجاتها والمنتجات وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأشار إلى أن المحور الاقتصادي يضم عددا كبيرا من المحاور الرئيسة والفرعية والمحاور تحت الفرعية، مثل السلوك الاستهلاكي وجشع التجار وآليات السوق، موضحًا أن الدولة المصرية تقدم الدعم لرجال الأعمال، ولكن هناك مشكلات مع مجتمع المال والأعمال ومعاناة القطاع الخاص.

وأوضح أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط، ولكنه يشمل سرعة إنهاء المشكلات وإجراءات الحصول على التراخيص وإصدار الرخصة الذهبية وزيادة أعدادها، مشددًا على ان أوجه الدعم في حاجة إلى المزيد من إلقاء الضوء والعمل عليها بشكل أسرع وأفضل.