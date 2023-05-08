إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وآخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل مع آخر، بقرية بني صالح بجوار المعهد الديني.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما كانت شرطة النجدة بمدينة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين بمدخل المدينة الصناعية بالطريق الدائري، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.