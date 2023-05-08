صور| الوادي الجديد تنشئ مركز سيطرة موحد للطوارئ والسلامة العامة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروع إقامة مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، وينفذ وفقًا للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه المحافظ، خلال تفقده للمشروع، بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية استعدادًا لبدء التجهيز والتأثيث وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

كما وجه خلال تفقده لعدد من الإدارات بالديوان، برفع كفاءة وإعادة توزيع عدد من المقرات لاستيعاب العاملين بالإدارات وتيسير وتطوير منظومة العمل.

كما وجه باستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنفذ التابع للديوان، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة (1)

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة (2)

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة (3)

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة (4)

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة (5)