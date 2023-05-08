كندا: عمليات إجلاء جديدة جراء حرائق الغابات غرب البلاد

أعلنت السلطات الكندية اليوم الاثنين، إجلاء المزيد من سكان مقاطعة "ألبرتا" غربى البلاد جراء حرائق الغابات التى تشهدها البلاد.

وطالبت السلطات الكندية -حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- من نحو 30 ألف شخص مغادرة منازلهم في مقاطعة ألبرتا، حيث تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على أكثر من 20 حريقا نشطا.

وكانت رئيسة وزراء كندا ألبرتا دانييل سميث قد أعلنت يوم السبت الماضى "حالة طوارئ" في المقاطعة التي تعد من الأبرز على صعيد إنتاج النفط.

وأتاحت بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أمس لرجال الإطفاء بلوغ نقاط كان يتعذر الوصول إليها قبل ذلك في الجزء الجنوبي من المقاطعة، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم دائرة مكافحة حرائق الغابات في ألبرتا كريستي تاكر.

وتعرضت كندا خلال الأعوام الماضية لسلسلة من الظروف المناخية الحادة، وأدت حرائق غابات هائلة طالت مناطق نفطية في العام 2016 إلى تعليق الإنتاج، كما أجبرت نحو 100 ألف شخص على مغادرة منطقة فورت ماكموراي.