شعبة الذهب توضح كيفية التفرقة بين الحقيقي والمغشوش

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة أن يكون لدى الفرد معرفة كيفية التفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش، قائلا إن وسائل الغش بالنسبة للمستهلك أصبحت متعددة والتمييز من الوهلة الأولى أصبح صعبا، مشيرا إلى أن أول العلامات المميزة للذهب الاصلي ان يكون مدموغا من الدمغة المصرية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه من أجل التأكد والتعرف على الذهب الحقيقي، يجب الشراء من مكان موثوق ويعرفه الشخص جيدا، إضافة إلى احتفاظه بفاتورة مدون بها كل مواصفات المنتج الذى يقوم بشرائه من وزن وعيار، وبالتالي القدرة على حفظ حقوقه.

وتابع رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، أنه انتشرت فى الأونة الأخيرة ممارسات غير مفهومة، ما بين عرض الذهب للبيع بواسطة أفراد عاديين، مدعية أنها تعطيها للناس بسعر أرخص مما تقوم بشرائه من المحلات، محذرا منهم لأنه ليس حقيقي وبه مخاطر كثيرة.