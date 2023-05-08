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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مياه الصنبور تزيد من جفاف البشرة وانسداد المسام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أوضحت الدكتورة غلوريا لين، طبيبة الأمراض الجلدية، أن غسل الوجه بماء الصنبور قد يضر بالبشرة، لوجود معادن تسبب جفاف البشرة وانسداد المسام، حيث تحتوي مياه الصنبور العادية التي يستخدمها معظم الناس للغسيل والشرب كل يوم على معادن مثل الزنك والنحاس والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وكلها ضرورية في مستويات معينة للحفاظ على صحة الجسم، ومع ذلك، فإن مياه الصنبور تحتوي على تركيز أعلى من المعادن، وخاصة الكالسيوم والمغنيسيوم.

وبحسب مجلة "نيوزويك"، قالت الدكتورة غلوريا لين، إن ماء الصنبور يمكن أن يسبب الجفاف عن طريق تخفيف نسبة الزيوت الطبيعية في البشرة".

وتضيف أيضا أن تلك المعادن الموجودة تساعد في التصاق المواد الموجودة في الصابون والمنظفات على الجلد مما يؤدي إلى انسداد المسام.

وفي السنوات الأخيرة، عملت الشركات المتخصصة في مجال صناعة مستحضرات التجميل على زيادة الوعي بما يُعرف باسم "ميكروبيوم الجلد" وهو طبقة الكائنات الحية الموجودة على وجهك وجسمك والتي يجب الحفاظ عليها في حالة توازن.

وفي هذا الخصوص، قالت لين: "إن الحفاظ على ميكروبيوم الجلد الصحي يعد مجالًا مهمًا للبحث، الماء غير المصفى قد يخل بالتوازن الطبيعي له، مما يؤدي إلى تفاقم حالات مثل حب الشباب، والأكزيما والتهاب الجلد".

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