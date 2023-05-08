السفير الروسي لدى لبنان: خطط الغرب لعزل موسكو محكوم عليها بالفشل

أكد السفير الروسى لدى لبنان ألكسندر روداكوف، أن خطط ومحاولات الغرب لعزل روسيا وإخضاع شعبها محكوم عليها بالفشل، مضيفا أن موسكو ستنجح فى هزيمة الشر العالمى مرة أخرى. وقال روداكوف - خلال احتفالات أقامتها الجالية الروسية فى لبنان بمناسبة عيد النصر- إن روسيا ستنجح فى هزيمة الغرب، واصفا محاولات الغرب بـ"الشر العالمى" الذى رفع رأسه لمناهضة السلم والأمن الدوليين والمساواة بين شعوب العالم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.