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الإثنين 08 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 175 تاجر مخدرات في حملة أمنية مكبرة في شارع الفاروق بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة بشارع الفاروق عقب تداول ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المُخدرة، وحيازتهم للأسلحة البيضاء وممارستهم أعمال البلطجة والتحرش بالفتيات.
حيث تم استهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية خلال الآونة الأخيرة أسفرت الجهود عن ضبط عدد 170 قضية إتجار بالمواد مُخدرة، بإجمالى 175 متهم وعُثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،338 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،127 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 4،225 كيلو جرام، كمية من مخدر الأيس وزنت 1،032 كيلو جرام، 1137 قرص مخدر".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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